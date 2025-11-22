Ο Τζέι Λένο για την άνοια της γυναίκας του: «Για τρία χρόνια κάθε πρωί ζούσε τον θάνατο της μητέρας της»
Ο Τζέι Λένο για την άνοια της γυναίκας του: «Για τρία χρόνια κάθε πρωί ζούσε τον θάνατο της μητέρας της»
«Αυτό ήταν το δυσκολότερο κομμάτι»
Σε νέα συνέντευξή του ο Jay Leno μοιράζεται τα νεότερα για την κατάσταση της γυναίκας του, Mavis Leno, η οποία έχει διαγνωστεί με άνοια. Το πιο δύσκολο κομμάτι, όπως λέει, ήταν «όταν ξυπνούσε κάθε πρωί και πίστευε ότι κάποιος της είχε τηλεφωνήσει για να της πει ότι η μητέρα της είχε πεθάνει. Και η μητέρα της πέθαινε κάθε μέρα για περίπου τρία χρόνια. Δεν ήταν μόνο ότι έβαζε τα κλάματα. Είναι λες και κάθε φορά μαθαίνεις για πρώτη φορά ότι πέθανε. Ήταν πραγματικά δύσκολο».
