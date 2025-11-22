Τζέιν Φόντα: «Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, υπέφερα από διαταραχή σωματικής δυσμορφίας»

Σε ένα νέο podcast η πρώην Πρώτη Κυρία Michelle Obama συνομιλεί με την ηθοποιό και ακτιβίστρια Jane Fonda, τη σχεδιάστρια μόδας Jenna Lyons και το μοντέλο και ακτιβίστρια Bethann Hardison για τη γήρανση – ή, πιο συγκεκριμένα, τι σημαίνει να μεγαλώνεις συνειδητά, με χαρά και αυτοπεποίθηση.