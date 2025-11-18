«All Her Fault»: Το τρομακτικό γεγονός που ενέπνευσε την ιστορία εξαφάνισης παιδιού της νέας τηλεοπτικής σειράς
Πρωταγωνιστούν οι Sarah Snook και Dakota Fanning
Η νέα τηλεοπτική σειρά «All Her Fault», μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Andrea Mara (2021) με πρωταγωνίστριες τις Sarah Snook και Dakota Fanning, παρουσιάζει τον μεγαλύτερο εφιάλτη ενός γονιού: μια μητέρα, πηγαίνοντας να παραλάβει τον γιο της, Milo, από ένα playdate, διαπιστώνει ότι σε εκείνο το σπίτι ζει ένας άγνωστος που δεν έχει ιδέα για το παιδί της. Ενώ αναζητά τον γιο της, αναπτύσσει μια αναπάντεχη φιλία με μια άλλη γυναίκα.
