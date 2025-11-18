Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση: «Εκείνος μπήκε στη ΜΕΝΝ και εγώ στο χειρουργείο» - Η ιστορία γέννησης του δεύτερου γιου της

Ένα μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου, έστειλε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση.Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις ημέρες που πέρασε στο μαιευτήριο μετά τη γέννηση του δεύτερου γιου της, εξομολογήθηκε πως ήρθε στη ζωή πρόωρα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικης Νοσηλείας Νοεγνών, ελάχιστα λεπτά μετά τη γέννησή του.Την ίδια στιγμή, εκείνη μπήκε στο χειρουργείο, χωρίς ποτέ να έχει αγκαλιάσει το μωρό της. Όπως γράφει «ξύπνησα με άδεια αγκαλιά».Αναλύοντας το πώς η δική της ιστορία με το πρόωρο μωρό της είχε αίσιο τέλος, στέλνει μήνυμα δύναμης στους γονείς που αγωνιούν για το μωρό τους, το οποίο μπορεί γεννήθηκε πριν από την προδιαγεγραμμένη ημερομηνία και υπόσχεται πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να γίνουν οι συνθήκες της προωρότητας σε αυτή την χώρα καλύτερες και όλα λίγο πιο ανθρώπινα.Διαβάστε αναλυτικά τα όσα έγραψε: «Παγκόσμια ημέρα προωρότητας σήμερα και μόλις 11 μήνες μετά την άφιξη του δικού μας πρόωρου θαύματος.Όλα ξεκίνησαν με μια εισαγωγή στο μητέρα στις 34 εβδομάδες, τρεις ώρες πριν απογειωθούμε για εξωτερικό από καθαρή τύχη και ίσως την προστασία των αγγέλων που μας προστατεύουν. Η αισιοδοξία και η χαρά που το μωρό μας θα γεννιόταν Τοξότης και θα έκανε μαζί μας Χριστούγεννα (η αγαπημένη μου περίοδος) αντικαταστάθηκε γρήγορα από ένα αίσθημα κενού που δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο.Μόλις λίγα λεπτά μετά την μαγική του άφιξη στον κόσμο το μωρό μας έπρεπε να μεταφερθεί στην ΜΕΝΝ και εγώ την ίδια στιγμή στο χειρουργείο λόγω αιμορραγίας. Εκείνο το βράδυ ήμουν τόσο εξαντλημένη που έπεσα λιπόθυμη.