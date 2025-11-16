Stella Banderas: Μοιράστηκε στο instagram φωτογραφίες από τον γάμο της στην Ισπανία
Η κόρη των Antonio Banderas και Melanie Griffith, παντρεύτηκε τον προηγούμενο μήνα με τον Alex Gruszynski.
Η Stella Banderas, κόρη των Antonio Banderas και Melanie Griffith, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Alex Gruszynski, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία στις 18 Οκτωβρίου.
Στις αναρτήσεις της ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε έναν μεγάλο ή υπερβολικό γάμο και ότι προτίμησαν μια πιο προσωπική τελετή: «Από το καλύτερο Σαββατοκύριακο που έγινε ποτέ. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα έναν μεγάλο γάμο… Ο Alex και εγώ θέλαμε να τιμήσουμε το τελετουργικό και να δώσουμε έμφαση στην πρόθεση και τη δύναμη των λέξεων».
