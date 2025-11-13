Η κοινή συνήθεια με το κινητό που δείχνει αν κάποιος είναι πλούσιος ή όχι

Μία TikToker έγινε πρόσφατα viral όταν ισχυρίστηκε ότι υπάρχει μια κοινή συνήθεια στη χρήση του κινητού που μπορεί να αποκαλύψει πολλά για το οικονομικό status ενός ατόμου.Σύμφωνα με την Jamie, έτσι είναι το όνομά της, η συνήθεια αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από το ατελείωτο «doomscrolling», δηλαδή τη συνεχή παρακολούθηση περιεχομένου, κυρίως αρνητικού, στα social media.Όπως εξηγεί, όσοι νιώθουν την ανάγκη να κάνουν αυτό το είδος scroll για να ξεφύγουν από την καθημερινή πίεση είναι συνήθως άνθρωποι που εργάζονται πολύ σκληρά και είναι εξουθενωμένοι. «Αυτοί που ζουν άνετα ή έχουν υψηλότερο εισόδημα δεν περνούν τον χρόνο τους σε iPad, ενώ τα παιδιά τους συμμετέχουν σε δραστηριότητες που τα βοηθούν να μεγαλώσουν σωστά, χωρίς υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία», λέει.Η Jamie υποστηρίζει ότι η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία μπορεί να λειτουργεί ως προσωρινή ανακούφιση, αλλά είναι ταυτόχρονα εξαντλητική και επικίνδυνη για την ψυχική υγεία. «Ποιος χρειάζεται ένα διάλειμμα από την πιεστική πραγματικότητα;Οι άνθρωποι που εργάζονται πάρα πολλές ώρες καθημερινά και νιώθουν εξαντλημένοι».Πολλοί χρήστες στα social media συμφώνησαν με την παρατήρησή της, σχολιάζοντας ότι η συνήθεια αυτή αντικατοπτρίζει όχι μόνο το επίπεδο άγχους και εξουθένωσης, αλλά και τη γενικότερη καθημερινή πίεση που αντιμετωπίζει κάποιος.«Όταν συνειδητοποίησα ότι τα ‘iPad kids’ ήταν ζήτημα τάξης, σταμάτησα να κριτικάρω τους γονείς», παραδέχτηκε κάποιος κάτω από το video της, ενώ ένας άλλος σημείωσε: «Τόσο ενδιαφέρον, γιατί ενώ θεωρείται χαλαρωτικό και πολυτελές, είναι στην πραγματικότητα ένας επικίνδυνα εξαντλητικός/τοξικός τρόπος χαλάρωσης». «Οι δισεκατομμυριούχοι δεν κάνουν doomscrolling γιατί δεν έχουν κανένα αντιληπτό ‘κακό’ να αντιμετωπίσουν», ισχυρίστηκε ένας ακόμα σχολιαστής.