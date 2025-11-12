Binge drinking: Πώς μπορεί να οδηγήσει στην επαγγελματική επιτυχία (νέα έρευνα)

Μπορεί να έχουμε στη διάθεσή μας πολλές έρευνες που να προειδοποιούν για τους κινδύνους του αλκοόλ, από ηπατικές παθήσεις μέχρι καρκίνους, ωστόσο η συγκεκριμένη διαφέρει, καθώς συνδέει τη βλαβερή κατά τα άλλα συνήθεια του binge drinking με την επαγγελματική επιτυχία αργότερα στο μέλλον.