Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: «Η μεγαλύτερη ήττα ήταν να με εκθέσει κάποιος έτσι και να με αφήσει "ξεκρέμαστη" στα 38 μου»

Δύο από τις πιο δυνατές Ελληνίδες αθλήτριες μοιράζονται στο νέο επεισόδιο του Marie Claire Vidcast “Γυναίκες”, τις στιγμές που τις καθόρισαν, τα εμπόδια που ξεπέρασαν και τη δύναμη που βρίσκουν κάθε φορά για να συνεχίσουν.Η πρωταθλήτρια στο βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, γυναίκα-σύμβολο της ανθεκτικότητας και της επιμονής, και η πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, που έχει μάθει να μετατρέπει κάθε δοκιμασία σε εφαλτήριο για πρόοδο, μιλούν με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την πορεία, τις ήττες, τους τραυματισμούς και την ψυχολογική δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίζεις, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν αδύνατα.Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Motor Oil Hellas, που στηρίζει σταθερά τον ελληνικό αθλητισμό — τόσο τους Ολυμπιονίκες (Olympians) και τους αθλητές που προετοιμάζονται για το Λος Άντζελες 2028, όσο και τη νέα γενιά Rising Stars. Στο πλαίσιο των πυλώνων κοινωνικής συνεισφοράς που αφορούν Πρωτοβουλίες Εθνικής Σημασίας, αλλά και την ενδυνάμωση της Νέας Γενιάς, οι εταιρίες του Ομίλου υποστηρίζουν και αναδεικνύουν αθλητές, ενισχύοντας την κοινωνική ταύτιση τους ως θετικά πρότυπα και πηγή έμπνευσης, συνοχής και υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες, αλλά και κυρίως για τη Νέα Γενιά, για την επιμονή, την ανθεκτικότητα, τη συνέπεια και την αριστεία.