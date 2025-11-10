Το ένα πράγμα που αρνήθηκε η Τζέιμι Λι Κέρτις να κάνει στα γυρίσματα του Freakier Friday

ΗSophia Hammons δήλωσε πως η Jamie Lee Curtis ήταν «έτοιμη για όλα» στα γυρίσματα του Freakier Friday, εκτός από ένα και μοναδικό πράγμα.Μιλώντας αποκλειστικά στο PEOPLE κατά τη διάρκεια των βραβείων WIF (Women in Film) 2025, όπου η Jamie Lee Curtis τιμήθηκε με το βραβείο Jane Fonda Humanitarian Award, η 18χρονη ηθοποιός μοιράστηκε λεπτομέρειες από την εμπειρία της στα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας της Disney.«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που η Jamie αρνείται: πάντα λέει “δεν πρόκειται να τραγουδήσω”», είπε η ηθοποιός στο event του Λος Άντζελες στις 6 Νοεμβρίου. «Είναι το ένα και μοναδικό πράγμα που δεν κάνει».Κατά τα άλλα «είναι πρόθυμη για τα πάντα. Είναι απίστευτα συνεργάσιμη, ανοιχτή σε ιδέες και πάντα διαθέσιμη να δουλέψει μαζί σου. Ήταν φανταστικό το να μπορώ να παίξω απέναντί της».Η Sophia Hammons θυμήθηκε, γελώντας, μια συγκεκριμένη σκηνή, που έμεινε στα blooper της ταινίας, όπου οι δυο τους «έτρωγαν ντόνατς η μία από το χέρι της άλλης». «Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι η Jamie έφαγε 36 ντόνατς εκείνη την ημέρα», είπε. «Αλλά όπως πάντα, ήταν μέσα σε όλο αυτό. Είναι απίθανη».Στην ταινία, το πολυαναμενόμενο sequel του Freaky Friday του 2003, η Jamie Lee Curtis και η Lindsay Lohan επιστρέφουν στους ρόλους της μητέρας και κόρης, Tess και Anna Coleman. Αυτή τη φορά, η Anna έχει κόρη, τη Harper Coleman (την υποδύεται η Julia Butters), και μια μέλλουσα θετή κόρη, τη Lily Reyes (την υποδύεται η Hammons).