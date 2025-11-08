Η Τέιλορ Σουίφτ συνδύασε μίνι φούστα με διχτυωτό καλσόν και μπότες
Η Τέιλορ Σουίφτ συνδύασε μίνι φούστα με διχτυωτό καλσόν και μπότες
Για μια βραδινή έξοδο με τον Travis Kelce.
Για μια βραδινή έξοδο με τον Travis Kelce.
Για το δεύτερο date night της εβδομάδας με τον Travis Kelce, η Taylor Swift επέλεξε ένα outfit που συνδύαζε άψογα τις τάσεις του φθινοπώρου με το προσωπικό της στυλ. Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε επίσημα τον Αύγουστο, απαθανατίστηκε το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου καθώς έβγαινε από το ιδιωτικό club Zero Bond στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα