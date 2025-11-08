ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

Η Τέιλορ Σουίφτ συνδύασε μίνι φούστα με διχτυωτό καλσόν και μπότες
MARIE CLAIRE

Η Τέιλορ Σουίφτ συνδύασε μίνι φούστα με διχτυωτό καλσόν και μπότες

Για μια βραδινή έξοδο με τον Travis Kelce.

Η Τέιλορ Σουίφτ συνδύασε μίνι φούστα με διχτυωτό καλσόν και μπότες
Για το δεύτερο date night της εβδομάδας με τον Travis Kelce, η Taylor Swift επέλεξε ένα outfit που συνδύαζε άψογα τις τάσεις του φθινοπώρου με το προσωπικό της στυλ. Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε επίσημα τον Αύγουστο, απαθανατίστηκε το βράδυ της 6ης Νοεμβρίου καθώς έβγαινε από το ιδιωτικό club Zero Bond στη Νέα Υόρκη.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης