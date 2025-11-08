Γιατί όσοι στολίζουν νωρίς το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι πιο ευτυχισμένοι
Γιατί όσοι στολίζουν νωρίς το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι πιο ευτυχισμένοι
Σύμφωνα με την επιστήμη.
Αν πιστεύετε ότι ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι απλώς ένα ακόμη εποχικό έθιμο, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Τα Χριστούγεννα, και ολόκληρη η περίοδος που τα συνοδεύει, προκαλούν πολύ έντονα συναισθήματα. Υπάρχουν εκείνοι που τα λατρεύουν και άλλοι που, για πιο ή λιγότερο συνειδητούς λόγους, τα περνούν με ανάμικτα συναισθήματα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα