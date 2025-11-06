Η μητέρα-θάλασσα: Το υποθαλάσσιο έργο τέχνης που γιορτάζει τη δύναμη της γονιμότητας

ΗΙαπωνία απέκτησε το πρώτο της υποθαλάσσιο γλυπτό. Το Ocean Gaia, μια εντυπωσιακή εγκατάσταση αφιερωμένη στη φύση και τη μητρότητα, τοποθετήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2025 στα νερά του νησιού Tokunoshima, στο σύμπλεγμα Amami, βόρεια της Οκινάουα. Το έργο φέρει την υπογραφή του Βρετανού γλύπτη και περιβαλλοντιστή Jason deCaires Taylor, γνωστού για τις υποθαλάσσιες δημιουργίες του σε όλο τον κόσμο.Η τοποθεσία επιλέχθηκε λόγω της φήμης της για τον υγιεινό τρόπο ζωής και το υψηλό ποσοστό γεννήσεων, ενώ είναι γνωστή και για τον μεγάλο αριθμό αιωνόβιων κατοίκων. Η οροσειρά που διατρέχει το νησί, Mount Amagidake, είναι γνωστή στους ντόπιους ως nesugata-yama, δηλαδή «το βουνό με τη μορφή που κοιμάται», καθώς το περίγραμμα της κορυφής λέγεται ότι θυμίζει μια έγκυο γυναίκα που κοιμάται.