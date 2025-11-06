Είναι αυτό το πιο δημοφιλές πουλόβερ της σεζόν;
Είναι αυτό το πιο δημοφιλές πουλόβερ της σεζόν;
Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο δείκτη Lyst, ναι.
Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο δείκτη Lyst, ναι.
Κάθε τόσο, ένα κομμάτι εμφανίζεται από το πουθενά και γίνεται viral. Πέρυσι, ήταν το barn jacket. Το 2025, τη θέση του αντικειμένου-φετίχ της σεζόν παίρνει η πλεκτή σειρά της COS. Και δεν το λέμε εμείς: το νέο Lyst Index για το τρίτο τρίμηνο του 2025 μόλις κυκλοφόρησε, αναδεικνύοντας το Chunky Cashmere Sweater της COS ανάμεσα στα δέκα πιο hot προϊόντα αυτή τη στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα