Είναι αυτό το πιο δημοφιλές πουλόβερ της σεζόν;

Κ

άθε τόσο, ένα κομμάτι εμφανίζεται από το πουθενά και γίνεται viral. Πέρυσι, ήταν το barn jacket. Το 2025, τη θέση του αντικειμένου-φετίχ της σεζόν παίρνει η πλεκτή σειρά της COS. Και δεν το λέμε εμείς: το