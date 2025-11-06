Είναι αυτό το πιο δημοφιλές πουλόβερ της σεζόν;
Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο δείκτη Lyst, ναι.

Κάθε τόσο, ένα κομμάτι εμφανίζεται από το πουθενά και γίνεται viral. Πέρυσι, ήταν το barn jacket. Το 2025, τη θέση του αντικειμένου-φετίχ της σεζόν παίρνει η πλεκτή σειρά της COS. Και δεν το λέμε εμείς: το νέο Lyst Index για το τρίτο τρίμηνο του 2025 μόλις κυκλοφόρησε, αναδεικνύοντας το Chunky Cashmere Sweater της COS ανάμεσα στα δέκα πιο hot προϊόντα αυτή τη στιγμή.

