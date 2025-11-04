CFDA Αwards: Ο Ralph Lauren αναδείχθηκε νικητής του βραβείου «American Womenswear Designer of the Year»
CFDA Αwards: Ο Ralph Lauren αναδείχθηκε νικητής του βραβείου «American Womenswear Designer of the Year»
Μια σειρά από διακρίσεις και βραβεία απονεμήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Μια σειρά από διακρίσεις και βραβεία απονεμήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Τη Δευτέρα το βράδυ, στο εμβληματικό American Museum of Natural History στη Νέα Υόρκη, η Council of Fashion Designers of America (CFDA) παρουσίασε την ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της, συγκεντρώνοντας τις πιο λαμπερές προσωπικότητες της αμερικανικής μόδας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα