MARIE CLAIRE

Για την προώθηση της νέας της ταινίας Die, My Love, στη Νέα Υόρκη.

Η Τζένιφερ Λόρενς έκανε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις σε μια μέρα
Χθες, η Jennifer Lawrence βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για την προώθηση της νέας της ταινίας Die, My Love, πραγματοποιώντας συνεντεύξεις, και εμφανίσεις στην πρεμιέρα και στη συνέχεια στο after party. Για καθεμία από αυτές τις εμφανίσεις, επέλεξε εντελώς διαφορετικά, αλλά εξίσου εντυπωσιακά look.

