Cindy Crawford & Kaia Gerber: Πιο ίδιες από ποτέ στο κόκκινο χαλί του LACMA

Δύο γενιές, ένα εντυπωσιακό κόκκινο χαλί. Η Cindy Crawford και η Kaia Gerber έκαναν ακόμα μια κοινή εμφάνιση που μας θύμισε γιατί θεωρούνται το απόλυτο δίδυμο μητέρας και κόρης στη μόδα. Στο φετινό LACMA Art + Film Gala στο Λος Άντζελες, οι δυο τους τράβηξαν όλα τα βλέμματα με εμφανίσεις που συνδύαζαν διαχρονική γοητεία και σύγχρονη λάμψη.Η Kaia επέλεξε μια κόκκινη τουαλέτα γεμάτη παγιέτες, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και έδινε ρετρό vibes. Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με διακριτικό μακιγιάζ, nude νύχια και μια δόση μοντέρνου μινιμαλισμού στα αξεσουάρ.Η Cindy, πάντα πιστή στο glam που την καθιέρωσε, προτίμησε μια χρυσή off-the-shoulder δημιουργία με ανάγλυφες λεπτομέρειες και κεντήματα που έπαιζαν υπέροχα με το φως. Το look της απέπνεε κλασική θηλυκότητα, ενώ τα χρυσά σκουλαρίκια και τα λαμπερά κύματα στα μαλλιά ολοκλήρωναν ιδανικά την εικόνα.