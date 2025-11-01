Η Heidi Klum εντυπωσιάζει για μία ακόμη χρονιά με το κοστούμι της για το Halloween
Η «βασίλισσα του Halloween» εμφανίστηκε φέτος μεταμορφωμένη σε Medusa.
Η Heidi Klum έκλεψε για άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με το ετήσιο Halloween πάρτι της στη Νέα Υόρκη. Η γνωστή Γερμανοαμερικανίδα μοντέλο και τηλεοπτική περσόνα, που έχει χαρακτηριστεί «βασίλισσα του Halloween», εμφανίστηκε φέτος μεταμορφωμένη σε Medusa. Το πάρτι έγινε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και φυσικά όλοι μιλούσαν για το εντυπωσιακό της look.
