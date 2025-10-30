Λίνα Ρόκου: «Όσο αμφισβητούμε, αναρωτιόμαστε, αναθεωρούμε παραμένουμε ζωντανοί»
Λίνα Ρόκου: «Όσο αμφισβητούμε, αναρωτιόμαστε, αναθεωρούμε παραμένουμε ζωντανοί»

Στο δεύτερο βιβλίο της, «Λάθος κεφάλι» (εκδ.νήσος), η δημοσιογράφος και συγγραφέας βάζει το δικό της χρώμα στο παζλ των σύγχρονων γυναικείων λογοτεχνικών κειμένων.

Στο νέο της μυθιστόρημα, «Λάθος κεφάλι» (εκδ.νήσος), η Λίνα Ρόκου βυθίζεται στα άδυτα της δημιουργίας και στις λεπτές ισορροπίες μιας σχέσης που ξεκινά ως συγγραφικό πείραμα και εξελίσσεται σε μία ιδιότυπη κατάσταση με παιχνίδια εξουσίας και αυταπάτης. Ο Παύλος Μ., ένας καταξιωμένος συγγραφέας, και η Καρίνα, μια νεαρή λογοτέχνις που έχει γράψει μόλις ένα βιβλίο, αποφασίζουν να συγκατοικήσουν για να δημιουργήσουν από κοινού μια ιστορία «που δεν θα μοιάζει με καμία άλλη». Μόνο που, όπως αποδεικνύεται, τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο από το να επιχειρείς να μοιραστείς τη φαντασία σου. Μιλήσαμε με τη συγγραφέα και αγαπημένη συνεργάτιδα του Marie Claire, για τη χαρά της ανάγνωσης, τη σύγκρουση των εγώ και την αφήγηση ως ένα μονοπάτι για να υπάρχουμε και να συνδεόμαστε με τους άλλους.

