Μισέλ και Μπάρακ Ομπάμα: Πώς άλλαξαν τα ραντεβού τους μετά τον Λευκό Οίκο;

Τρεις δεκαετίες μετά τον γάμο τους, η Michelle Obama αποκαλύπτει πως η ίδια και ο σύζυγός της, Barack Obama, εξακολουθούν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον.«Είμαστε παντρεμένοι 32 ή 33 χρόνια… πάντα το ξεχνάω. Συγγνώμη, αγάπη μου», είπε στη συνέντευξή της στο PEOPLE για το εξώφυλλο αυτής της εβδομάδας. Στην πραγματικότητα, έχουν περάσει 33 χρόνια γάμου, αλλά, όπως σημειώνει, αυτό που έχει σημασία δεν είναι ο αριθμός, αλλά ο τρόπος που περνούν τον χρόνο τους μαζί.«Όταν είμαστε και οι δύο χαρούμενοι με το date night μας, σημαίνει ότι μένουμε σπίτι. Δεν ντυνόμαστε για έξοδο», εξηγεί για την πιο χαλαρή, «ζεστή» καθημερινότητα που απολαμβάνουν πλέον. «Απλώς έχουμε ένα ωραίο δείπνο, ανάβουμε κεριά, βάζουμε μουσική, μιλάμε».Και, όπως λέει, έχουν πάντα πολλά να πουν: «Δεν μιλάμε όλη μέρα, παρόλο που είμαστε μαζί στο σπίτι. Και οι δύο δουλεύουμε από το σπίτι. Οπότε, όταν ξέρουμε ότι έχουμε ένα πραγματικά ξεχωριστό βράδυ, λέμε απλώς “μην μου μιλάς, κράτα το για το δείπνο”».