Με αυτό το εύκολο hack μπορούμε να κάνουμε μόνες μας στο σπίτι ένα chrome μανικιούρ

Δημιουργούμε το signature glazed look της Hailey Bieber με απλά βήματα.



Τα chrome nails έχουν γίνει το μυστικό για ένα μανικιούρ που τραβάει όλα τα βλέμματα χωρίς υπερβολές. Έχουμε δει πολλές διάσημες, όπως η Hailey Bieber, να υιοθετούν το glazed look, με τα νύχια να δείχνουν πάντα φρέσκα και λαμπερά. Το χαρακτηριστικό αυτό φινίρισμα θυμίζει καθρέφτη και μπορεί να δώσει είτε ένα διακριτικό, γυαλιστερό αποτέλεσμα είτε ένα πιο έντονο, glossy touch ανάλογα με την ποσότητα που χρησιμοποιούμε.





Αν και νομίζαμε ότι τα chrome nails απαιτούν σίγουρα επίσκεψη σε κάποιον επαγγελματία, υπάρχει ένας απλός τρόπος να τα δημιουργήσουμε στο σπίτι. Το trick είναι να χρησιμοποιήσουμε σκιές ματιών αντί για ένα ειδικό chrome powder.

24.10.2025, 18:30