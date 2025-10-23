Η Μαίρη Μηνά για την κόρη της: «Συζητάμε με ψυχολόγο για το πώς θα της μιλήσουμε για δύσκολα θέματα»

ΗΜαίρη Μηνά είναι από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένως στην Επίδαυρο, έχει τιμηθεί με την καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, ήταν η πρωθιέρεια στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας το 2024. Με το σύντροφό της, επίσης ηθοποιό, Μιχάλη Σαράντη, έχουν αποκτήσει μια κόρη, την τρίχρονη πια Βίκυ. Αυτή την περίοδο ετοιμάζεται για το ρόλο της στο έργο «Cleansed» της Σάρας Κέιν, που θα ανέβει αρχές Δεκεμβρίου στον Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.Πώς προέκυψε η συμμετοχή σου στην παράσταση «Cleansed»;Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, που μόλις είχαμε επιστρέψει από διακοπές, ένιωθα μέσα μου αδημονία για να συμβεί κάτι που θα με έβγαζε από τη safe zone μου. Κατά κάποιον τρόπο, ευχήθηκα να εμπλακώ θεατρικά σε κάτι, το οποίο θα έχει μια αίσθηση επικινδυνότητας, ως προς το υλικό κυρίως. Την ίδια μέρα με πήρε τηλέφωνο ο Δημήτρης Καραντζάς και μου πρότεινε το «Cleansed». Είχαμε προσπαθήσει παλιότερα να συνεργαστούμε με τον Δημήτρη, αλλά τότε είχε προκύψει ο COVID, οπότε τώρα ήταν η στιγμή της ευτυχούς συγκυρίας και μάλιστα με ένα έργο που όλοι το ξέρουμε και καταλαβαίνουμε μέσα από ποια εποχή γεννήθηκε και πώς συνομιλεί ακόμη με το σήμερα και το αύριο.Πώς είναι η συνεργασία με τον Δημήτρη Καραντζά;Έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο διαβασμένος και παθιασμένος είναι ο Δημήτρης, και με το συγκεκριμένο έργο αλλά και γενικότερα ως επαγγελματική στάση. Μπαίνει μέσα στα πράγματα ολόκληρος. Εχει κάνει μια φοβερή προετοιμασία, είναι απόλυτα παρών και τρομερά ευγενής. Νιώθω ψυχική ταύτιση. Ειδικά σε αυτό το έργο, λόγω του ότι καλείσαι να είσαι εντελώς ευάλωτος και εκτεθειμένος, είναι απαραίτητη και ακόμη πιο έντονη η ανάγκη για ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το δίχτυ ασφαλείας που παρέχουν ο Δημήτρης και ολόκληρη η ομάδα συντελεστών με τρόπο διακριτικό και ταυτοχρόνως πυκνό είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Πέρα απ’ αυτό, μας είπε κάτι πολύ εύστοχο την περασμένη εβδομάδα.