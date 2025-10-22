Ερμής Ανάδρομος: Ποια ζώδια επηρεάζονται νωρίτερα και πιο έντονα, από το αστρολογικό φαινόμενο
Μπορεί η επιρροή να είναι το ίδιο έντονη με την πορεία του ανάδρομου.
Οεπόμενος ανάδρομος Ερμής πλησιάζει, με την επίσημη έναρξή του να τοποθετείται στις 9 Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, η λεγόμενη «προσκιά» (pre-shadow) ή σκιά έχει ήδη ξεκινήσει από τις 21 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με τους ειδικούς στην αστρολογία, μπορεί να είναι εξίσου έντονη με την ίδια την ανάδρομη πορεία του πλανήτη.
Κατά την περίοδο αυτή, παρατηρούνται σταδιακές αλλά σαφείς μεταβολές στις ενέργειες, ιδιαίτερα όσον αφορά την επικοινωνία, τις αποφάσεις και την ψυχολογική κατεύθυνση. Η πλήρης φάση του ανάδρομου Ερμή ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου, ενώ η επίδραση συνεχίζεται μέχρι και τις 16 Δεκεμβρίου, με τη λήξη της μετα-σκιάς (post-shadow) ή επίσης, σκιάς.
