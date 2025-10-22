Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Υποστηρίζει ότι υπέστη εγκεφαλικές βλάβες στη διάρκεια της αποτοξίνωσής της
Ενώ ο πρώην σύζυγός της Kevin Federline την κατηγορεί για προβλήματα στη σχέση τους στο νέο, αυτοβιογραφικό βιβλίο του

Η Britney Spears -ενώ ο πρώην σύζυγός της Kevin Federline την κατηγορεί για προβλήματα στη σχέση τους στο νέο, αυτοβιογραφικό βιβλίο του- δημοσίευσε πρόσφατα στο Instagram μια φωτογραφία της πάνω σε άλογο, παρομοιάζοντας τους γυμνούς ώμους της με «φτερά» και θυμίζοντας στους followers της την ταινία «Maleficent» της Disney: «Θυμάστε τον βασιλιά που προσπάθησε να τη σκοτώσει, αλλά αντί γι’ αυτό ένας τύπος της πήρε τα φτερά; […] Τα φτερά της ήταν ιερά, έτσι ο βασιλιάς δεν μπορούσε να τα πάρει».

