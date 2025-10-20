Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Klaudia Delmer χρειάζεται τη βοήθειά μας στη μάχη της κατά του καρκίνου στο πάγκρεας

Η Klaudia Delmer ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον ελληνικό πολιτισμό στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε κλασική μουσική. Η διαδρομή της ζωής της την οδήγησε, τελικά, στη χώρα μας, όπου άρχισε το δημιουργικό ταξίδι της ως ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός – ο Μίμης Πλέσσας ήταν ανάμεσα στους μέντορες αλλά και τους μακροχρόνιους φίλους της. Αξιώθηκε να ανεβεί σε σημαντικές σκηνές, από το Lincoln Center στη Νέα Υόρκη μέχρι το Ηρώδειο στην Αθήνα.