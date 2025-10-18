Νταϊάν Κίτον: Η ιλιγγιώδης περιουσία που λέγεται ότι αφήνει στον σκύλο της
Λίγες μόλις μέρες μετά τον θάνατο της Diane Keaton σε ηλικία 79 ετών και τους επικηδείους που αφιέρωσαν στη δημοφιλή ηθοποιό πολλοί φίλοι από τον κόσμο του θεάματος και όχι μόνο, κυκλοφόρησε μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία που έχει προκαλέσει αίσθηση: ότι αφήνει 5 εκατομμύρια δολάρια στον σκύλο της, ένα Γκόλντεν Ριτρίβερ ονόματι Reggie. Το υιοθέτησε το 2020 και έκτοτε δεν σταμάτησε να εκφράζει την αγάπη της για το ζώο που τη συντρόφευσε στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

