Τα ζώδια που είναι πιθανότερο να μετατρέψουν ένα situationship σε κανονική σχέση

Τα situationships, εκείνες οι άτυπες «σχέσεις» που βρίσκονται κάπου ανάμεσα σε casual φλερτ και σταθερό δεσμό, συχνά ξεκινούν με ενθουσιασμό, μηνύματα, ραντεβού, ανεμελιά. Πριν καν το καταλάβει κανείς, όμως, μπορεί να έχει περάσει καιρός, χωρίς καμία ξεκάθαρη δέσμευση, και χωρίς να είναι βέβαιο αν πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια απλή περιπέτεια.Για κάποιους αυτό είναι ιδανικό. Για άλλους, όμως, είναι απλώς μια φάση που θέλουν να ξεπεράσουν. Κι εκεί έρχεται το ζώδιο να παίξει τον ρόλο του. Ορισμένα ζώδια δεν ικανοποιούνται με «κάτι πρόχειρο». Ξέρουν τι θέλουν και πώς να το διεκδικήσουν. Επικοινωνούν καθαρά, παίρνουν πρωτοβουλίες και – όταν το αποφασίσουν – μετατρέπουν την ασάφεια σε ξεκάθαρη σχέση.