Η Ελένη Φουρέιρα επανασυστήνει το εμβληματικό PUMA Speedcat
Η Ελένη Φουρέιρα επανασυστήνει το εμβληματικό PUMA Speedcat
Η PUMA παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για το εμβληματικό sneaker Speedcat, με πρωταγωνίστρια την Ελένη Φουρέιρα.
Η PUMA παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για το εμβληματικό sneaker Speedcat, με πρωταγωνίστρια την Ελένη Φουρέιρα.
Με φόντο ένα σκοτεινό, urban γκαράζ, η Ελένη αποτυπώνει το δυναμισμό και την αυθεντικότητα που πρεσβεύει το Speedcat : ένα sneaker με έντονη προσωπικότητα, σχεδιασμένο να ξεχωρίζει τόσο στη σκηνή, όσο και στους δρόμους της πόλης.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα