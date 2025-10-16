ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Η Ελένη Φουρέιρα επανασυστήνει το εμβληματικό PUMA Speedcat
MARIE CLAIRE

Η Ελένη Φουρέιρα επανασυστήνει το εμβληματικό PUMA Speedcat

Η PUMA παρουσιάζει τη νέα καμπάνια για το εμβληματικό sneaker Speedcat, με πρωταγωνίστρια την Ελένη Φουρέιρα.

Η Ελένη Φουρέιρα επανασυστήνει το εμβληματικό PUMA Speedcat
Με φόντο ένα σκοτεινό, urban γκαράζ, η Ελένη αποτυπώνει το δυναμισμό και την αυθεντικότητα που πρεσβεύει το Speedcat : ένα sneaker με έντονη προσωπικότητα, σχεδιασμένο να ξεχωρίζει τόσο στη σκηνή, όσο και στους δρόμους της πόλης.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης