Χάλι Μπέρι: Λαμπερή με χρυσό μπικίνι δίπλα στη θάλασσα

ΗHalle Berry απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα, και το μοιράζεται με το δικό της στιλ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε πρόσφατα μια φωτογραφία στο X, ποζάροντας με ένα μεταλλικό χρυσό μπικίνι, την οποία συνόδευσε με τη λιτή λεζάντα: «this is 59. 🤍».Στη φωτογραφία, η ηθοποιός φοράει ένα μικροσκοπικό metallic μπικίνι με δεσίματα, συνδυασμένο με ασπρόμαυρο καρό μαντήλι στα μαλλιά, layered κολιέ και aviator γυαλιά ηλίου.Οι αντιδράσεις στα social media ήταν πολλές, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν χαρακτηριστικά: «Δεν είναι 59, είναι… αδιανόητο», και «το ελιξίριο της νεότητας πρέπει να είναι κάπου κοντά σου». Άλλος χρήστης αστειεύτηκε: «Πού μπορώ να πουλήσω την ψυχή μου για να δείχνω έτσι στα 59;».