Pre-Shampoo: Το βήμα που λείπει από τη ρουτίνα των μαλλιών μας και κάνει τη διαφορά στην υγεία και την όψη τους
Όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε για τις θεραπείες πριν το λούσιμο που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι.
Πόσες φορές έχουμε νιώσει ότι τα μαλλιά μας χρειάζονται «κάτι παραπάνω»; Μπορεί να τα φροντίζουμε, να επιλέγουμε προσεκτικά τα σαμπουάν και τις μάσκες, να κόβουμε τις άκρες τακτικά – κι όμως, η εικόνα στον καθρέφτη δεν μας ανταμείβει πάντα. Ίσως, τελικά, να λείπει ένα ενδιάμεσο βήμα που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Κι εδώ ακριβώς έρχεται το pre-shampoo.
Τι είναι το pre-shampoo και γιατί το ακούμε παντού τελευταία;
Το pre-shampoo, όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα προϊόν ή μία θεραπεία που εφαρμόζουμε στα μαλλιά πριν το λούσιμο. Μπορεί να είναι ένα έλαιο, μία μάσκα, ένα conditioner ή ακόμα και ένα scrub για το τριχωτό. Αν και σαν ιδέα δεν είναι καινούργια, τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει δυναμικά ως τάση.
