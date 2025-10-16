Pre-Shampoo: Το βήμα που λείπει από τη ρουτίνα των μαλλιών μας και κάνει τη διαφορά στην υγεία και την όψη τους

Πόσες φορές έχουμε νιώσει ότι τα μαλλιά μας χρειάζονται «κάτι παραπάνω»; Μπορεί να τα φροντίζουμε, να επιλέγουμε προσεκτικά τα σαμπουάν και τις μάσκες, να κόβουμε τις άκρες τακτικά – κι όμως, η εικόνα στον καθρέφτη δεν μας ανταμείβει πάντα. Ίσως, τελικά, να λείπει ένα ενδιάμεσο βήμα που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Κι εδώ ακριβώς έρχεται το pre-shampoo.Τι είναι το pre-shampoo και γιατί το ακούμε παντού τελευταία;Το pre-shampoo, όπως λέει και το όνομά του, είναι ένα προϊόν ή μία θεραπεία που εφαρμόζουμε στα μαλλιά πριν το λούσιμο. Μπορεί να είναι ένα έλαιο, μία μάσκα, ένα conditioner ή ακόμα και ένα scrub για το τριχωτό. Αν και σαν ιδέα δεν είναι καινούργια, τα τελευταία χρόνια έχει επανέλθει δυναμικά ως τάση.