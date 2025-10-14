H Μαράια Αντετοκούνμπο στο 7o Marie Claire Power Trip: «Ο θάνατος του πατέρα του Γιάννη ήταν η πιο δύσκολη στιγμή»
MARIE CLAIRE

H επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και director of strategic initiatives στο Charles Antetokounmpo Family Foundation μίλησε στο φετινό συνέδριο με θέμα «Αλλάζοντας ζωές και κοινότητες μέσω του αθλητισμού»

Το ετήσιο συνέδριο του Marie Claire για την ενδυνάμωση των γυναικών επέστρεψε στο Cape Sounio. Ο τίτλος του 7oυ Marie Claire Power Trip είναι Women Taking Action. Η Mariah Antetokounmpo, επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και director of strategic initiatives στο Charles Antetokounmpo Family Foundation, μίλησε στη Γαλάτεια Λασκαράκη, διευθύντρια σύνταξης του Marie Claire, με θέμα «Αλλάζοντας ζωές και κοινότητες μέσω του αθλητισμού».

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
