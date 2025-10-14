H Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο 7o Marie Claire Power Trip: Όταν ανέλαβε την ΠτΔ βρέθηκαν όλα στο στόχαστρο της κριτικής - «ο σύντροφός μου, τα μαλλιά μου, τα ρούχα μου, η γάτα μου»

Το ετήσιο συνέδριο του Marie Claire για την ενδυνάμωση των γυναικών επέστρεψε στο Cape Sounio. Ο τίτλος του 7oυ Marie Claire Power Trip είναι Women Taking Action. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τ. πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μίλησε με θέμα «Γυναίκες στην Ηγεσία: Φέρνοντας τους θεσμούς πιο κοντά στην κοινωνία», σε συντονισμό της διευθύντριας του Marie Claire, Γαλάτειας Λασκαράκη.