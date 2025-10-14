H Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο 7o Marie Claire Power Trip: Όταν ανέλαβε την ΠτΔ βρέθηκαν όλα στο στόχαστρο της κριτικής - «ο σύντροφός μου, τα μαλλιά μου, τα ρούχα μου, η γάτα μου»
MARIE CLAIRE

H Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο 7o Marie Claire Power Trip: Όταν ανέλαβε την ΠτΔ βρέθηκαν όλα στο στόχαστρο της κριτικής - «ο σύντροφός μου, τα μαλλιά μου, τα ρούχα μου, η γάτα μου»

Η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μίλησε στο φετινό συνέδριο με θέμα «Γυναίκες στην Ηγεσία: Φέρνοντας τους θεσμούς πιο κοντά στην κοινωνία»

H Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο 7o Marie Claire Power Trip: Όταν ανέλαβε την ΠτΔ βρέθηκαν όλα στο στόχαστρο της κριτικής - «ο σύντροφός μου, τα μαλλιά μου, τα ρούχα μου, η γάτα μου»
Το ετήσιο συνέδριο του Marie Claire για την ενδυνάμωση των γυναικών επέστρεψε στο Cape Sounio. Ο τίτλος του 7oυ Marie Claire Power Trip είναι Women Taking Action. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τ. πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας, πρώην Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μίλησε με θέμα «Γυναίκες στην Ηγεσία: Φέρνοντας τους θεσμούς πιο κοντά στην κοινωνία», σε συντονισμό της διευθύντριας του Marie Claire, Γαλάτειας Λασκαράκη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης