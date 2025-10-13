Τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους για τρία ζώδια αυτή την εβδομάδα

Ηεβδομάδα από 13 έως 19 Οκτωβρίου ξεκινά με έντονη ενέργεια και πλανητικές όψεις που φέρνουν αναστάτωση, αλλά και αποκαλύψεις. Τρία συγκεκριμένα ζώδια καλούνται να διαχειριστούν μπερδεμένα συναισθήματα και εντάσεις, ωστόσο, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν.Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ζυγό, θέση ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς κυβερνά αυτό το ζώδιο. Το πέρασμα αυτό ενισχύει την ανάγκη για αρμονία, ισορροπία και ρομαντισμό. Ωστόσο, την ίδια ημέρα σχηματίζει αντίθεση με τον Ποσειδώνα, προκαλώντας σύγχυση σε ζητήματα σχέσεων και οικονομικών. Η ασάφεια κυριαρχεί, επομένως δεν ενδείκνυται η λήψη σημαντικών αποφάσεων.Επίσης στις 13 Οκτωβρίου, ο Πλούτωνας επιστρέφει σε ορθή πορεία. Πρόκειται για μια ισχυρή κοσμική αλλαγή, που φέρνει στην επιφάνεια κρυμμένες επιθυμίες και αλήθειες – τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Την επόμενη ημέρα, 14 Οκτωβρίου, η Αφροδίτη σχηματίζει τρίγωνο με τον Ουρανό και τον Πλούτωνα. Οι θετικές αυτές όψεις φέρνουν έντονες αποκαλύψεις σε θέματα αγάπης και χρημάτων, ενώ ενισχύουν την ειλικρινή έκφραση των συναισθημάτων. Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο Ήλιος σχηματίζει τετράγωνο με τον Δία, όψη γενικά θετική αλλά με τάσεις υπερβολής. Η αισιοδοξία ενισχύεται, αλλά υπάρχει κίνδυνος να μεγαλοποιηθούν καταστάσεις ή να υπάρξει υπερεκτίμηση δυνατοτήτων.Η εβδομάδα κλείνει με τη σύνοδο Ερμή-Άρη την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, που ευνοεί τις έντονες συζητήσεις, τις βαθιές σκέψεις, αλλά και τις παρορμητικές αντιδράσεις.