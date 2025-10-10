Ιβάν Βιριπάγεφ: Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας στην Αθήνα, στην παράσταση «Οι Μεθυσμένοι»

Η παράσταση «Οι Μεθυσμένοι» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου στο Θέατρο Olvio, θα είναι ξεχωριστή: θα την τιμήσει με την παρουσία του ο ίδιος ο δημιουργός του έργου, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του νέου ρωσικού δράματος και πρωτοποριακός σκηνοθέτης Ivan Vyrypaev, ο οποίος στο τέλος της θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.