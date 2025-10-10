Ιβάν Βιριπάγεφ: Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας στην Αθήνα, στην παράσταση «Οι Μεθυσμένοι»
MARIE CLAIRE

Ιβάν Βιριπάγεφ: Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας στην Αθήνα, στην παράσταση «Οι Μεθυσμένοι»

Έρχεται τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου για να την παρακολουθήσει, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου στο Θέατρο Olvio, και κατόπιν να απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού

Ιβάν Βιριπάγεφ: Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας στην Αθήνα, στην παράσταση «Οι Μεθυσμένοι»
Η παράσταση «Οι Μεθυσμένοι» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου στο Θέατρο Olvio, θα είναι ξεχωριστή: θα την τιμήσει με την παρουσία του ο ίδιος ο δημιουργός του έργου, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του νέου ρωσικού δράματος και πρωτοποριακός σκηνοθέτης Ivan Vyrypaev, ο οποίος στο τέλος της θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης