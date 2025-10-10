Ιβάν Βιριπάγεφ: Ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας στην Αθήνα, στην παράσταση «Οι Μεθυσμένοι»
Έρχεται τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου για να την παρακολουθήσει, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου στο Θέατρο Olvio, και κατόπιν να απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού
Η παράσταση «Οι Μεθυσμένοι» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου στο Θέατρο Olvio, θα είναι ξεχωριστή: θα την τιμήσει με την παρουσία του ο ίδιος ο δημιουργός του έργου, ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του νέου ρωσικού δράματος και πρωτοποριακός σκηνοθέτης Ivan Vyrypaev, ο οποίος στο τέλος της θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.
