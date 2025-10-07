Όλες οι λεπτομέρειες για το 7ο Marie Claire Power Trip

Το Marie Claire Power Trip δεν είναι απλώς ένα συνέδριο — είναι μια κινητήριος δύναμη αλλαγής που φέρνει κοντά πρωτοπόρες γυναίκες από όλο τον κόσμο για να εμπνεύσουν, να συνδεθούν και να διαμορφώσουν το μέλλον.Κάθε χρόνο δημιουργεί έναν χώρο όπου ηγέτιδες, καλλιτέχνιδες, επιχειρηματίες και φορείς της αλλαγής συμμετέχουν σε τολμηρές συζητήσεις που αμφισβητούν τα καθιερωμένα, επαναπροσδιορίζουν την ηγεσία και πυροδοτούν συλλογική δράση.Η φετινή διοργάνωση συνεχίζει την αποστολή της να αναδεικνύει τις γυναικείες φωνές σε όλη τους τη διαφορετικότητα, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο μεταμορφώνουν τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, την πολιτική και την κοινωνία.Από τα ανώτατα επίπεδα διακυβέρνησης έως τη δημιουργική δύναμη του κινηματογράφου, από την ηγεσία σε ανθρωπιστικά ζητήματα έως την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα, το Power Trip εξερευνά πώς οι γυναίκες ξαναγράφουν αφηγήσεις, γκρεμίζουν εμπόδια και χρησιμοποιούν την επιρροή τους για ουσιαστική αλλαγή.Στην καρδιά του συνεδρίου βρίσκεται η πεποίθηση ότι η πρόοδος γεννιέται όταν οι γυναίκες μοιράζονται αυθεντικές εμπειρίες — ιστορίες ανθεκτικότητας, σκοπού και οράματος. Οι θεματικές του προγράμματος αγγίζουν μερικά από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας: ισότητα φύλων στον εργασιακό χώρο, εκπροσώπηση και αναγνώριση στις τέχνες, η διασταύρωση ηγεσίας και κοινωνικής ευθύνης, ο ρόλος των γυναικών στην ειρηνοποιία και την ανθρωπιστική δράση, καθώς και η σημασία της αυθεντικότητας, της κοινότητας και της ευεξίας στην επιχειρηματικότητα.