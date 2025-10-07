Πέδρο Πασκάλ: Πολλές από εμάς θα ταυτιζόμασταν με το πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με κάποια ρούχα

Καθώς η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και ο κύκλος των επιδείξεων για τη σεζόν Άνοιξη 2026 φτάνουν στο τέλος τους, ο Matthieu Blazy παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον οίκο Chanel τη Δευτέρα το βράδυ. Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Grand Palais, κάτω από έναν ουρανό γεμάτο γιγαντιαίους πλανήτες που αιωρούνταν πάνω από το catwalk, ένα σκηνικό που έστελνε ξεκάθαρο μήνυμα: τέλος μιας εποχής, αρχή ενός νέου σύμπαντος για τη Chanel.