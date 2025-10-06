Το hair look της Demi Moore στο mini film «The Tiger» του οίκου Gucci είναι το φθινοπωρινό inspo που ψάχναμε

Η απόδειξη πως οι curtain bangs δείχνουν τέλειες και με σούπερ μακριά μαλλιά.



Η Demi Moore μόλις μας έδειξε πόσο μαγικές μπορούν να είναι οι αφέλειες όταν ταιριάζουν απόλυτα στο πρόσωπο και το στιλ μας. Στο νέο mini-film του οίκου Gucci με τίτλο The Tiger, που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, η ηθοποιός υποδύεται την Barbara Gucci, τη φανταστική πρόεδρο του οίκου και της πολιτείας της Καλιφόρνια, και εντυπωσιάζει με τις αφέλειές της που «κλέβουν» την παράσταση.





Η συνεργασία με τον Έλληνα hairstylist Δημήτρη Γιαννέτο ήταν το κλειδί για να δημιουργηθούν αυτές οι curtain αφέλειες που αγκαλιάζουν το πρόσωπό της και δένουν αρμονικά με τα μακριά σκούρα μαλλιά της. Η ιδέα ανήκει στον Demna, τον creative director του Gucci, που ήθελε κάτι φρέσκο και με attitude για τη νέα εποχή του οίκου.





06.10.2025, 17:00