Γενίκα Αθανασίου: Η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός που συνδέθηκε ερωτικά με τον Αντονέν Αρτώ

MARIE CLAIRE

Ο θυελλώδης έρωτάς τους ενέπνευσε το πρωτότυπο θεατρικό έργο «Genica: ο πίδακας του αίματος μου» των Ιόλη Ανδρεάδη και Άρη Ασπρούλη, που ανεβαίνει στο Θέατρο Σημείο από τις 8 Οκτωβρίου και για δέκα παραστάσεις

Η ζωή της Ιωάννας-Ευγενίας Αθανασίου με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Genica, μιας από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες του βωβού σινεμά και ερωμένη του Αντονέν Αρτώ, έγινε πηγή έμπνευσης για το νέο θεατρικό έργο των Ιόλη Ανδρεάδη και Άρη Ασπρούλη, που λειτουργεί ως επίλογος της τριλογίας τους («Αρτώ / Βαν Γκογκ», «Οικογένεια Τσέντσι», «Κόκκαλο») και συμπληρώνει δέκα χρόνια (2015-2025) έρευνας και δημιουργίας παραστάσεων, που έχουν τιμηθεί εντός και εκτός συνόρων.

