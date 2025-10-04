Η οικογένεια Μπέκαμ στο Παρίσι για την επίδειξη της Βικτόρια στην Εβδομάδα Μόδας
Ο David Beckham, o Cruz Beckham, η Jackie Apostel, η Harper Beckham και ο Roméo Beckham κάθισαν στην πρώτη σειρά για να στηρίξουν τη σχεδιάστρια.
Η οικογένεια Beckham έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Παρίσι, καθώς εθεάθη να αποχωρεί από το ξενοδοχείο της για να παρακολουθήσει το show της Victoria Beckham στην Εβδομάδα Μόδας την Παρασκευή.
