Το πολύτιμο τρόφιμο που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να ψηλώσουν
Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Pediatrics.
Το αυγό αποτελεί έναν από τους πιο πολύτιμους «συμμάχους» στη διατροφή των παιδιών, καθώς προσφέρει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη. Η ένταξή του σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πλαίσιο, μαζί με γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά και άπαχο κρέας ή ψάρι, μπορεί να στηρίξει την υγιή σωματική εξέλιξη.
