H Τζένιφερ Λόπεζ χωρίς ίχνος μακιγιάζ δοκιμάζει τις κρέμες από τη δική της σειρά ομορφιάς (βίντεο)

ΗJennifer Lopez αναδεικνύει τη χαρακτηριστική λάμψη της σε ένα video στο Instagram. H τραγουδίστρια του «Waiting for Tonight», μοιράστηκε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας της, που περιλαμβάνει αρκετά προϊόντα από τη δική της σειρά ομορφιάς, JLo Beauty, καθώς ετοιμαζόταν για την ημέρα της, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου.Στο σύντομο κλιπ, χορεύει χωρίς μακιγιάζ υπό τους ήχους του τραγουδιού της «Birthday» και εφαρμόζει το That JLo Glow Brightening Serum, το That Blockbuster Hydrating Cream και στη συνέχεια το That Fresh Take Eye Cream. Μάλιστα, δεν άφησε σταγόνα από τα προϊόντα της να πάει χαμένη, χρησιμοποιώντας ό,τι περίσσευε στους ώμους της, στα χέρια, στις γραμμές έκφρασης γύρω από το στόμα και ανάμεσα στα φρύδια της.«Η προετοιμασία αξίζει πάντα λίγο ρυθμό 💫 Και δεν έχετε ξαναδεί κανέναν να το κάνει έτσι! @jlo γιορτάζει την #InternationalMusicDay χορεύοντας το Birthday ενώ λάμπει με τα προϊόντα JLO Beauty», έγραφε στη λεζάντα.