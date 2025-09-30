Νικόλ Κίντμαν: Ήταν δική της απόφαση ο χωρισμός από τον Κιθ Έρμπαν;

Οι Nicole Kidman και Keith Urban χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου και 20 χρόνια σχέσης, όπως επιβεβαιώνουν διάφορα ειδησεογραφικά μέσα. Μάλιστα το ζευγάρι, που έχει μαζί δύο κόρες, τη 17χρονη Sunday Rose και τη 14χρονη Faith Margaret, ζει σε ξεχωριστά σπίτια ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού.