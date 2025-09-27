Η Adèle Exarchopoulos περιμένει το πρώτο της παιδί με τον François Civil

Για τον François Civil, αυτό θα είναι το πρώτο παιδί, ενώ για την Adèle το δεύτερο.



Η Adèle Exarchopoulos ετοιμάζεται να γίνει ξανά μητέρα, αυτή τη φορά με τον σύντροφό της François Civil. Η 31χρονη ηθοποιός έχει ήδη έναν γιο, τον 8χρονο Ismaël, από τη σχέση της με τον ράπερ Doums. Το 2017, όταν ήταν μόλις 23 ετών, έγινε για πρώτη φορά μητέρα.





Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μητρότητα σε συνεντεύξεις, όπου ανέφερε: «Η μητέρα μου, Marina Niquet, με γέννησε πολύ μικρή, στα 25 της, ενώ σπούδαζε ιατρική. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ πριν τη δύναμη και το θάρρος που είχε».

27.09.2025, 14:30