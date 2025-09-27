Οι νέες αφέλειες της Jennifer Lawrence είναι το φθινοπωρινό hair inspo που χρειαζόμασταν
MARIE CLAIRE

Οι νέες αφέλειες της Jennifer Lawrence είναι το φθινοπωρινό hair inspo που χρειαζόμασταν

Ανάμεσα σε δύο red carpet εμφανίσεις, η Jennifer άλλαξε look και μας έκανε να σκεφτούμε σοβαρά να κλείσουμε ραντεβού στο κομμωτήριο.

Οι νέες αφέλειες της Jennifer Lawrence είναι το φθινοπωρινό hair inspo που χρειαζόμασταν
Μπορεί να βρισκόταν στην Ισπανία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, αλλά εμείς σταθήκαμε σε κάτι άλλο πέρα από τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί: η Jennifer Lawrence έκοψε αφέλειες και η αλλαγή ήταν ό,τι πιο φρέσκο έχουμε δει τελευταία.

 
Μέσα σε λίγες ώρες έκανε δύο τελείως διαφορετικές εμφανίσεις. Το πρωί την είδαμε με τα μαλλιά της μαζεμένα σε έναν κομψό κότσο, ενώ το βράδυ, για την απονομή του βραβείου Donostia, επέστρεψε με ίσια μαλλιά και ολοκαίνουργιες αφέλειες. Ήταν σαν να παρακολουθούμε ένα πριν και ένα μετά μέσα στην ίδια μέρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης