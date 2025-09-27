Οι νέες αφέλειες της Jennifer Lawrence είναι το φθινοπωρινό hair inspo που χρειαζόμασταν

Ανάμεσα σε δύο red carpet εμφανίσεις, η Jennifer άλλαξε look και μας έκανε να σκεφτούμε σοβαρά να κλείσουμε ραντεβού στο κομμωτήριο.



Μπορεί να βρισκόταν στην Ισπανία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, αλλά εμείς σταθήκαμε σε κάτι άλλο πέρα από τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί: η Jennifer Lawrence έκοψε αφέλειες και η αλλαγή ήταν ό,τι πιο φρέσκο έχουμε δει τελευταία.





Μέσα σε λίγες ώρες έκανε δύο τελείως διαφορετικές εμφανίσεις. Το πρωί την είδαμε με τα μαλλιά της μαζεμένα σε έναν κομψό κότσο, ενώ το βράδυ, για την απονομή του βραβείου Donostia, επέστρεψε με ίσια μαλλιά και ολοκαίνουργιες αφέλειες. Ήταν σαν να παρακολουθούμε ένα πριν και ένα μετά μέσα στην ίδια μέρα.

27.09.2025, 13:12