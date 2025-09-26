Τζον Μπον Τζόβι: Τι αποκάλυψε για το οικογενειακό παρελθόν της νύφης του, Μίλι Μπόμπι Μπράουν
Ο Jon Bon Jovi φαίνεται πως αιφνιδιάστηκε από την είδηση της υιοθεσίας ενός παιδιού από τον γιο του, Jake Bongiovi, και τη νύφη του, Millie Bobby Brown, που δημοσιεύτηκε από το ζευγάρι στο Instagram στο τέλος Αυγούστου. Σε ένα βίντεο στο TikTok ο 63χρονος μουσικός σταρ χαρακτήρισε αυτή την απόφαση ως «τρελή αλλά υπέροχη. Υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι, γνωρίσαμε το μωρό και, προφανώς, γίνεται αυτομάτως το εγγόνι σου».

