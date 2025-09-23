Ξεχάστε τις αφέλειες: Το Bob είναι το νέο κούρεμα του χωρισμού

Πόσο συχνά βλέπουμε γυναίκες που βιώνουν έναν έντονο χωρισμό να ξεσπάνε στα μαλλιά τους; Η απάντηση είναι πολύ. Αυτή η συμπεριφορά, είναι αρκετά συνηθισμένη και πολλές φορές έρχεται ως αντίδραση και ως ένας τρόπος για τις γυναίκες να «αφήσουν πίσω το παρελθόν», να αποχωριστούν την αρνητική αύρα που τις συνδέει με την προηγούμενη σχέση και να ξανά βρουν τον εαυτό τους.Ένα πολύ πρόσφατο αλλά ταυτόχρονα αρκετά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, είναι η Belly από τη σειρά «The Summer I Turned Pretty», η οποία έσπευσε να πραγματοποιήσει μία μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της, αμέσως μετά τον χωρισμό της. Ενώ συνήθως, οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν τις αφέλειες ή μία ανανέωση στο χρώμα των μαλλιών τους, η Belly έκανε τη διαφορά, με ένα πολύ κοντό και εντυπωσιακό bob κούρεμα.