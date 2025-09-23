Ξεχάστε τις αφέλειες: Το Bob είναι το νέο κούρεμα του χωρισμού
Ξεχάστε τις αφέλειες: Το Bob είναι το νέο κούρεμα του χωρισμού
Η Lola Tung και το «The Summer I Turned Pretty» είναι εδώ για να μας το επιβεβαιώσουν.
Πόσο συχνά βλέπουμε γυναίκες που βιώνουν έναν έντονο χωρισμό να ξεσπάνε στα μαλλιά τους; Η απάντηση είναι πολύ. Αυτή η συμπεριφορά, είναι αρκετά συνηθισμένη και πολλές φορές έρχεται ως αντίδραση και ως ένας τρόπος για τις γυναίκες να «αφήσουν πίσω το παρελθόν», να αποχωριστούν την αρνητική αύρα που τις συνδέει με την προηγούμενη σχέση και να ξανά βρουν τον εαυτό τους.
Ένα πολύ πρόσφατο αλλά ταυτόχρονα αρκετά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, είναι η Belly από τη σειρά «The Summer I Turned Pretty», η οποία έσπευσε να πραγματοποιήσει μία μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της, αμέσως μετά τον χωρισμό της. Ενώ συνήθως, οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν τις αφέλειες ή μία ανανέωση στο χρώμα των μαλλιών τους, η Belly έκανε τη διαφορά, με ένα πολύ κοντό και εντυπωσιακό bob κούρεμα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ένα πολύ πρόσφατο αλλά ταυτόχρονα αρκετά αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, είναι η Belly από τη σειρά «The Summer I Turned Pretty», η οποία έσπευσε να πραγματοποιήσει μία μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της, αμέσως μετά τον χωρισμό της. Ενώ συνήθως, οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν τις αφέλειες ή μία ανανέωση στο χρώμα των μαλλιών τους, η Belly έκανε τη διαφορά, με ένα πολύ κοντό και εντυπωσιακό bob κούρεμα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα