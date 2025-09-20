Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Ορσαλία Παρθένη και Αναστασία Παντούση: Εντυπωσιακές σε εκδήλωση μόδας

To πρώτο Greek Fashion Festival έλαβε χώρα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου με τον χώρο Δ’ της Πειραιώς 260 να γεμίζει στυλ και μόδα. Η ελληνική μόδα συνάντησε τον πολιτισμό σε μια διήμερη γιορτή δημιουργικότητας και έμπνευσης, με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.Πλήθος κόσμου βρέθηκε στον χώρο με την παρουσία της Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη να ξεχωρίζει. Η ηθοποιός συνδύασε ένα crop σακάκι με μαύρο, tailored παντελόνι, μπλούζα με prints και μαύρα δερμάτινα πέδιλα. Έπιασε τα μαλλιά της σε να χαμηλό σινιόν και φωτογραφήθηκε παρέα με την Ορσαλία Παρθένη. Η σχεδιάστρια μόδας και την πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας, φορούσε ένα σκουρόχρωμο φόρεμα γεμάτο λάμψεις και μαύρα high heels.