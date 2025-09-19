Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου για επαγγελματία που την είχε χρεώσει για τον σκύλο οδηγό της: «Πήρε τα χρήματα με το “έτσι θέλω”»

Η Ιωάννα Μαρία Γκέρτσου, πρόεδρος του Σκύλοι Οδηγοί Λάρα-Lara Guide Dog School, έγραψε για την έκβαση του δικαστικού αγώνα που είχε με οδηγό ταξί ο οποίος, όπως υποστηρίζει, της είχε φερθεί με αγένεια και την είχε χρεώσει παράτυπα επειδή είχε μαζί τον σκύλο οδηγό της. Αποφάσισε, ωστόσο, να μην επιχειρήσει να αμαυρώσει το ποινικό μητρώο του, καθώς βασική διεκδίκησή της δεν ήταν η τιμωρία του αλλά μια ευρύτερη αλλαγή κουλτούρας.