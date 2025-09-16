Έκθεση του ΟΗΕ αποδεικνύει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία - Τι αναφέρει σχετική έκθεση

Μια ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να θεωρηθεί πως το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Η Επιτροπή, που συστήθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2021, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας, όπως ορίζονται στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία του 1948, έχουν ήδη διαπραχθεί από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς το 2023.Η επιτροπή αποτελούμενη από τρεις εμπειρογνώμονες — την Navi Pillay, πρώην επικεφαλής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ και πρόεδρο του διεθνούς δικαστηρίου για τη γενοκτονία στη Ρουάντα, τον Αυστραλό νομικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων Chris Sidoti και τον Ινδό ειδικό σε θέματα στέγασης και γης Miloon Kothari — διερευνά τα γεγονότα και τις παραβιάσεις που έλαβαν χώρα στη Λωρίδα της Γάζας.Σύμφωνα με την έκθεση 72 σελίδων της επιτροπής, το Ισραήλ έχει διαπράξει και συνεχίζει να διαπράττει τις εξής γενοκτονικές πράξεις:Δολοφονίες μελών της ομάδας μέσω επιθέσεων σε προστατευμένους χώρους, με στόχο αμάχους και άλλους προστατευόμενους πληθυσμούς, καθώς και επιβολή συνθηκών που προκαλούν θανάτους.Πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης μέσω άμεσων επιθέσεων σε αμάχους, κακομεταχείρισης κρατουμένων, αναγκαστικών εκτοπίσεων και περιβαλλοντικής καταστροφής.Επιβολή συνθηκών ζωής που στοχεύουν στην καταστροφή της ομάδας, εν μέρει ή ολικά, όπως η καταστροφή κατοικιών και γης, η απαγόρευση πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, το μπλοκάρισμα βασικής βοήθειας (νερό, ηλεκτρικό, καύσιμα), βία κατά της αναπαραγωγής και ειδικές συνθήκες που πλήττουν τα παιδιά.Μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη γεννήσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επίθεση τον Δεκέμβριο του 2023 στην μεγαλύτερη κλινική γονιμότητας της Γάζας, που κατέστρεψε περίπου 4.000 έμβρυα και 1.000 δείγματα σπέρματος και ωαρίων.Η έκθεση επικαλείται δηλώσεις Ισραηλινών ηγετών και την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά των Ισραηλινών δυνάμεων ως αποδεικτικά στοιχεία της γενοκτονικής πρόθεσης.