Ξεκινώντας από σήμερα τρία ζώδια θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει

Στις 16 Σεπτεμβρίου, τρία ζώδια κάνουν το βήμα μπροστά, επουλώνοντας τις πληγές τους και ξεκινώντας από την αρχή. Είναι η μέρα που σπάνε τα δεσμά. Δεν υπάρχουν πια περιορισμοί, ούτε φόβος. Εκεί όπου άλλοτε υπήρχε πόνος, τώρα υπάρχει το θάρρος να αντιμετωπιστεί κατάματα. Οι πληγές αναγνωρίζονται, αντιμετωπίζονται και ξεπερνιούνται. Η αδυναμία μετατρέπεται σε δύναμη και έτσι ξεκινά η ανάταση.ΔίδυμοιΗ αντίθεση του Άρη με τον Χείρωνα φέρνει στην επιφάνεια όλα όσα αποφεύγονταν. Όμως αντί για απογοήτευση, προκύπτει δύναμη. Στις 16 Σεπτεμβρίου, γίνεται σαφές πως η αντιμετώπιση του πόνου δεν είναι εμπόδιο, αλλά απελευθέρωση. Η νέα εποχή που ξεκινά βασίζεται στην αλήθεια. Κανείς πλέον δεν έχει τη δύναμη να σταθεί εμπόδιο μπροστά σας. Αυτή η μέρα θέτει το πλαίσιο της αλλαγής. Είναι μια δυναμική περίοδος, κατά την οποία αναγνωρίζετε μια νέα εκδοχή του εαυτού σας και αυτό φέρνει βαθιά ικανοποίηση.