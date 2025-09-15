Μπιγόνσε: Γιορτάζει τα γενέθλιά της με ένα διάφανο φόρεμα (εικόνες)
MARIE CLAIRE

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας που έγινε 44 ετών.

ΗBeyoncé επέλεξε μία τολμηρή εμφάνιση για να γιορτάσει τα 44α γενέθλιά της, τραβώντας τα βλέμματα με ένα διάφανο φόρεμα.

 
Η τραγουδίστρια του «Crazy In Love», η οποία σύμφωνα με πληροφορίες περνάει πλέον περισσότερο καιρό σε ένα πολυτελές κτήμα στα Cotswolds με τον σύζυγό της Jay‑Z, ανήρτησε το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου στο Instagram μια σειρά αισθησιακών φωτογραφιών.

 
Στις φωτογραφίες τη βλέπουμε με ένα σκούρο κόκκινο, ημιδιάφανο Dolce & Gabbana φόρεμα που αγκαλιάζει το σώμα της, με δαντελωτές λεπτομέρειες στο κάτω μέρος. Από μέσα φοράει μαύρα εσώρουχα —Brazilian slip και σουτιέν— κάνοντας το look ακόμη πιο τολμηρό.

Για να ολοκληρώσει την εμφάνιση πρόσθεσε δαντελωτά γάντια, peep toe γόβες και χτένισε τα μαλλιά της σε μακριές, κυματιστές μπούκλες. Σε μερικές φωτογραφίες φοράει και ένα σκούρο κόκκινο σακάκι, το οποίο έχει πετάξει ελαφρώς πάνω από τους ώμους της.

